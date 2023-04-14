Россияне обстреляли жилые кварталы Славянска, есть жертвы

"Один человек погиб, по меньшей мере, пятеро получили ранения во время удара российских оккупационных войск по Славянску. Это - оперативная информация на этот час", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне нанесли сразу несколько ударов по жилым кварталам города, разрушили многоэтажки, повредили школу.

"Под завалами одного из домов есть люди, в том числе ребенок. Продолжается спасательная операция", - добавил глава области.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что известно о шести пострадавших.