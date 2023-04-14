Росіяни обстріляли житлові квартали Слов'янська, є жертви

У п'ятницю, 14 квітня, російські військові обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Одна людина загинула щонайменше п'ятеро дістали поранень під час удару російських окупаційних військ по Слов'янську. Це - оперативна інформація на цю годину", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни завдали одразу кількох ударів по житловим кварталам міста, зруйнували багатоповерхівки, пошкодили школу.
"Під завалами одного з будинків є люди, у тому числі дитина. Триває рятувальна операція", - додав глава області.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав, що відомо про шість постраждалих.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 14 квітня, у Слов'янську (Донецька область) пролунали вибухи.
До цього повідомлялось, що російські війська минулої ночі вдарили по Слов'янську Донецької області з С-300. Постраждала цивільна інфраструктура.
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