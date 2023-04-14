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В Славянске раздались взрывы

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Славянск, Пятница 14 апреля 2023 16:07
В Славянске раздались взрывы Фото: В Славянске раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 14 апреля, в Славянске (Донецкая область) раздались взрывы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отмечается, что было слышно не менее 13 взрывов.

После этого в области была объявлена воздушная тревога.

На данный момент официальная информация по поводу взрывов не поступала.

Обновлено 16:41

"Суспільне" пишет, что звуки взрывов были слышны также в Краматорске и Константиновке Донецкой области.

Напомним, что вчера российские войска прошлой ночью ударили по Славянску Донецкой области по С-300. Пострадала гражданская инфраструктура.

Ранее сообщалось, что до этого жители Славянска слышали мощные взрывы в городе.

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