В Славянске раздались взрывы

В пятницу, 14 апреля, в Славянске (Донецкая область) раздались взрывы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Отмечается, что было слышно не менее 13 взрывов.

После этого в области была объявлена воздушная тревога.

На данный момент официальная информация по поводу взрывов не поступала.

Обновлено 16:41

"Суспільне" пишет, что звуки взрывов были слышны также в Краматорске и Константиновке Донецкой области.