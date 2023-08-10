Россияне обстреляли Запорожье ракетой "Искандер-К", - полиция

Российские войска сегодня, 10 августа, обстреляли Запорожье и использовали для этого ракету "Искандер-К".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

"В Запорожье в результате очередного ракетного удара армии РФ есть погибшие и раненые - полиция работает на месте обстрела", - говорится в сообщении.

Чем россияне ударили по городу

Полиция сообщила, что в 19:20 вечером враг снова коварно атаковал областной центр. Вражеская ракета "Искандер-К" попала в объект гражданской инфраструктуры.

Фото: Последствия удара (t.me/UA_National_Police)

"Погиб человек, девять - получили ранения. На месте происшествия работают правоохранители, парамедики полиции, спасатели, медицинские работники и неравнодушные граждане", - добавила полиция.

Что еще известно об ударе РФ

Отмечается, что 10 августа россияне в очередной раз попали ракетой в место общественного отдыха. В результате попадания произошло возгорание транспортных средств, припаркованных рядом с эпицентром взрыва, пожар оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Взрывной волной и обломками частично разрушен объект гражданской инфраструктуры.

Обстрел Запорожья

Напомним, сегодня, 10 августа, вечером россияне ударили по Запорожью. Они попали по объекту гражданской инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшний российский обстрел Запорожья не сломает Украину, кафиры проиграют и получат справедливое наказание.

Враг уже второй день подряд бьет по Запорожью, вчера он обстрелял жилой квартал, из-за чего есть жертвы.