Россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области

Обстрелы Украины

Россия во время полномасштабной войны систематически обстреливает территорию Украины, используя ракеты, дроны, артиллерию и авиацию. Целью атак часто становятся критическая инфраструктура, жилые районы, энергетические объекты, а также военные объекты. Также враг применяет иранские дроны-камикадзе, которые атакуют объекты гражданской инфраструктуры.

Вечером, 20 января, террористы в очередной раз прибегли к ночной атаке - россияне запустили беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed с нескольких направлений.

В частности, в ночь на 20 января Россия атаковала Украину более чем 140 единицами дронов. Тогда же противовоздушной обороне (ППО) удалось уничтожить 93 из них.

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