RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области

Иллюстративное фото: россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру Днепропетровской области. В результате обстрела есть раненые и повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Как пишет "Укрзализныця", в результате атаки:

  • ранения получили двое железнодорожников. Один из них был госпитализирован;
  • повреждены здания и подвижной состав.

 

Обстрелы Украины

Россия во время полномасштабной войны систематически обстреливает территорию Украины, используя ракеты, дроны, артиллерию и авиацию. Целью атак часто становятся критическая инфраструктура, жилые районы, энергетические объекты, а также военные объекты. Также враг применяет иранские дроны-камикадзе, которые атакуют объекты гражданской инфраструктуры.

Вечером, 20 января, террористы в очередной раз прибегли к ночной атаке - россияне запустили беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed с нескольких направлений.

В частности, в ночь на 20 января Россия атаковала Украину более чем 140 единицами дронов. Тогда же противовоздушной обороне (ППО) удалось уничтожить 93 из них.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяДнепропетровская областьВойна в Украине