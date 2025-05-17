РФ атаковала грузовик коммунальщиков в Херсоне: пострадали трое работников

В Херсоне утром 17 мая российские войска атаковали гражданских работников коммунального предприятия с помощью ударного дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОГА.

Впоследствии стало известно, что пострадали еще двое коммунальщиков 1972 и 1974 года рождения. У обоих диагностировали контузии и минно-взрывные травмы.

В результате удара минно-взрывную травму получил 59-летний мужчина. Его госпитализировали с места происшествия сотрудники полиции.

На момент атаки в авто находились трое работников.

По данным Херсонской ОГА, около 9:00 в Днепровском районе вражеский беспилотник попал в грузовик КП "Парки Херсона".

Обстрелы Херсона и области

Российские войска регулярно применяют дроны для атак на гражданскую инфраструктуру и транспорт, в частности в прифронтовых районах Херсонщины.

Впрочем, левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. Армия РФ ежедневно обстреливает Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра.

Так, 13 апреля российские захватчики обстреляли центр Херсона, в результате чего один человек погиб, еще один - ранен. В Херсоне было повреждено детское медучреждение.

Кроме того, 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

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