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Россияне обстреляли гражданский автомобиль в Херсоне: водитель погиб

Херсон, Вторник 31 октября 2023 11:26
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Россияне обстреляли гражданский автомобиль в Херсоне: водитель погиб Фото: россияне обстреляли гражданский автомобиль в Херсоне (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска во вторник, 31 октября, в очередной раз нанесли удар по Херсону. Оккупанты снарядом попали в гражданский автомобиль, водитель погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Российская армия обстреляла Днепровский район Херсона. Попали в гражданский автомобиль", - написал Прокудин.

Из-за попадания снаряда авто загорелось. После ликвидации пожара в салоне машины обнаружили тело владельца.

Обстрелы Херсона и области

Отметим, что после деоккупации правого берега Херсонской области россияне постоянно обстреливают часть региона тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

В частности, вчера захватчики атаковали маршрутный автобус в Херсоне, в результате чего семь человек получили ранения.

Позже стало известно, что российские военные обстреляли кладбище в Киндейке Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

Также ночью захватчики снова атаковали Херсон, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения.

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