ua ru
Ср, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли Донецкую область: трое раненых

Новина українською →
Донбасс, Среда 07 декабря 2022 08:48
Оккупанты обстреляли Донецкую область: трое раненых Фото: оккупанты не прекращают обстрелы Донецкой области (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За вторник, 6 декабря, российские оккупанты ранили троих жителей Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 6 декабря стало известно о 3 гражданских, раненых россиянами в Донецкой области: в Бахмуте, Павловке и Курахово", - написал он.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1237 человек, еще 2694 ранены.

Как сообщалось, во вторник, 6 декабря, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). В результате вражеской атаки пострадали частные дома и учебное заведение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Обстріл
NEWS
Данилов рассказал, когда ВСУ зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь: Зима - ключевой этап войны
Данилов рассказал, когда ВСУ зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь: Зима - ключевой этап войны
DAILY
Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины