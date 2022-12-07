Оккупанты обстреляли Донецкую область: трое раненых
За вторник, 6 декабря, российские оккупанты ранили троих жителей Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 6 декабря стало известно о 3 гражданских, раненых россиянами в Донецкой области: в Бахмуте, Павловке и Курахово", - написал он.
Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1237 человек, еще 2694 ранены.
Как сообщалось, во вторник, 6 декабря, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). В результате вражеской атаки пострадали частные дома и учебное заведение.
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