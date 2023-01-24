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РФ обстреляла Никополь из тяжелой артиллерии и повредила линию электропередач

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Днепропетровская область, Вторник 24 января 2023 21:05
РФ обстреляла Никополь из тяжелой артиллерии и повредила линию электропередач Фото: РФ обстреляла Никополь из тяжелой артиллерии и повредила линию электропередач (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 24 января, российские военные обстреляли населенные пункты Никопольского района в Днепропетровской области по тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"После ночного затишья оккупанты снова прибегли к террору наших мирных общин", - говорится в сообщении.

По его словам, утром оккупанты обстреляли Никопольский район, а именно - Мировскую общину и сам Никополь. Лукашук добавил, что люди не получили ранений.

"Захватчики били из РСЗО и тяжелой артиллерии. Вражеские снаряды повредили линии электропередач, в результате чего без света осталось 1200 семей. В настоящее время питание уже восстановлено, спасибо энергетикам за работу", - пояснил председатель облсовета.

Напомним, российские военные 21 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии.

Российские оккупанты ночью 22 января трижды обстреляли Никопольский район, больше всего досталось Марганецкой общине.

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