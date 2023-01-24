РФ обстреляла Никополь из тяжелой артиллерии и повредила линию электропередач
Во вторник, 24 января, российские военные обстреляли населенные пункты Никопольского района в Днепропетровской области по тяжелой артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"После ночного затишья оккупанты снова прибегли к террору наших мирных общин", - говорится в сообщении.
По его словам, утром оккупанты обстреляли Никопольский район, а именно - Мировскую общину и сам Никополь. Лукашук добавил, что люди не получили ранений.
"Захватчики били из РСЗО и тяжелой артиллерии. Вражеские снаряды повредили линии электропередач, в результате чего без света осталось 1200 семей. В настоящее время питание уже восстановлено, спасибо энергетикам за работу", - пояснил председатель облсовета.
Напомним, российские военные 21 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии.
Российские оккупанты ночью 22 января трижды обстреляли Никопольский район, больше всего досталось Марганецкой общине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.