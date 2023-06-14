Россияне обстреляли Сумскую область: погибли 7 работников Гослесхоза

Фото: в результате обстрела Сумской области погибли 7 человек (GettyImages)

Российские оккупационные войска 21 раз обстреляли Сумскую область, 13 июня. В результате атаки со ствольной артиллерии погибли работники Гослесхоза, которые в это время двигались на автомобиле.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию в Telegram.

В течение дня в Сумской области зафиксирован 101 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Эсманская, Новослободская и Великописаревская общины. "Враг нанес артиллерийские удары по детскому дому-интернату в городе Белополье. Возникла большая угроза жизни 135 находившихся там детей. Работники интерната и спасатели эвакуировали детей", - отметил руководитель Сумской ОВА Владимир Артюх. Детали обстрелов: Зноб-Новгородская община: враг бил из минометов – 11 взрывов и артиллерии – 6 взрывов.

Миропольская община: произошло сброс 1 ВОГ БпЛА. Также был минометный обстрел – 3 взрыва.

Середино-Будская община: совершен минометный обстрел (2 взрыва). Были повреждены магазин и хозяйственные здания.

В результате обстрела из ствольной артиллерии (21 взрыв) погибли работники Гослесхоза, которые в это время двигались на автомобиле УАЗ. Информация уточняется.

В результате еще одного артобстрела (8 взрывов) поврежден 1 частный дом. Впоследствии еще 15 взрывов. Произошел пожар частного дома.

Хотинская община: россияне били из минометов – 8 взрывов.

Великописаревская община: зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва) и обстрел из артиллерии – 1 взрыв.

Белопольская община: был минометный обстрел (11 взрывов). Также осуществлен авиаудар пуск 2-х ракет с вертолета (предварительно НУРС).

Эсманская община: был минометный обстрел (4 взрыва). Обстрелы Сумской области Сумская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Российской Федерации. Оккупанты применяют минометы, артиллерию, авиацию. В течение 12 июня в результате очередной российской атаки были повреждены гражданские и инфраструктурные объекты на территории области. Из-за российского обстрела Сумской области, 11 июня, повреждены многоэтажки и ЛЭП.