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Россияне обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии: есть погибший на разрушения

Фото: россияне обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 10 мая, российские войска в очередной раз атаковали Сумскую область. В результате обстрела одной из приграничных общин погиб местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничья. Зафиксировано 65 взрывов.

  • Белопольская община: россияне били по территории общины из минометов (29 взрывов) и артиллерии (6 взрывов). В результате одного из обстрелов из ствольной артиллерии по селу Павловка повреждено одно домовладение, гараж фермерского хозяйства, ЛЭП. От обломка артснаряда погиб местный житель.
  • Хотинская община: произведен обстрел из миномета (3 взрыва).
  • Эсманская община: был артобстрел из САУ (2 взрыва).
  • Великописаревская община: враг сбросил 13 мин.
  • Новослободская община: зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов).
  • Юношеское общество: был обстрел из миномета (3 взрыва) и артобстрел (3 взрыва). Повреждено одно домохозяйство.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во вторник, 9 мая, российские военные в течение дня совершили 14 обстрелов приграничных общин Сумской области. Было зафиксировано 88 взрывов.

Также ранее мы писали, что 8 мая россияне в течение дня оккупанты совершили 12 обстрелов Сумской области. В результате обстрела одной из общин повреждены два частных автомобиля, пять частных жилых домов и линия электропередач.

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