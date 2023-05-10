Росіяни обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії: є загиблий на руйнування

У середу, 10 травня, російські війська вкотре атакували Сумську область. Внаслідок обстрілу однієї з прикордонних громад загинув місцевий мешканець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у вівторок, 9 травня, російські військові протягом дня здійснили 14 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Було зафіксовано 88 вибухів.

Також раніше ми писали, що 8 травня росіяни протягом дня окупанти здійснили 12 обстрілів Сумської області. Внаслідок обстрілу однієї з громад пошкоджено два приватні автомобілі, п'ять приватних житлових будинків та лінію електропередач.

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