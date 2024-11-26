Россияне обстреляли Сумы из РСЗО "Торнадо" с фосфорными запалами: возникло много пожаров

"В городе Сумы был "прилет". Предварительно, это РСЗО "Торнодо", которое большой калибр. И, предварительно, оно было начинено фосфорным задором. Поэтому массово возникли пожары", - рассказал Бицак.

Как сообщили в Сумском горсовете, в результате вражеской атаки повреждена стоянка, где расположены СТО, автомобили и окна жилых домов.

Фото: последствия обстрела Сум (t.me/sumskamiskarada)