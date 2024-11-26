Росіяни обстріляли Суми з РСЗВ "Торнадо" з фосфорними запалами: виникло багато пожеж

Російські війська вдень 26 листопада обстріляли Суми з РСЗВ "Торнадо", попередньо, з фосфорними запалами. Внаслідок атаки у місті виникло багато пожеж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Сумської районної ради Володимира Біцака в ефірі "Новини. LIVE" та Telegram Сумської міської ради.
"У місті Суми був "приліт". Попередньо, це РСЗВ "Торнодо", яке великий калібр. І, попередньо, що воно було начинено фосфорним запалом. Тому масово виникли пожежі", - розповів Біцак.
Як повідомили у Сумській міськраді, внаслідок ворожої атаки пошкоджено стоянку, де розташоване СТО, автомобілі та вікна житлових будинків.
Фото: наслідки обстрілу Сум (t.me/sumskamiskarada)
Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну чотирма ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей, а також 188 безпілотниками типу Shahed й безпілотниками невстановленого типу із напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
Українським силам ППО вдалося збити 76 ворожих безпілотників.
96 безпілотників були локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони. Ще п'ять дронів полетіли у бік Білорусі.
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