Росіяни обстріляли Суми з РСЗВ "Торнадо" з фосфорними запалами: виникло багато пожеж

"У місті Суми був "приліт". Попередньо, це РСЗВ "Торнодо", яке великий калібр. І, попередньо, що воно було начинено фосфорним запалом. Тому масово виникли пожежі", - розповів Біцак.

Як повідомили у Сумській міськраді, внаслідок ворожої атаки пошкоджено стоянку, де розташоване СТО, автомобілі та вікна житлових будинків.

Фото: наслідки обстрілу Сум (t.me/sumskamiskarada)