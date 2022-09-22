Россияне обстреляли склады с зерном в Сумской области
Фото: россияне обстреляли склады с зерном в Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Сегодня, 22 сентября, российские оккупанты обстреляли село Волфино (Сумская область). В результате атаки загорелись склады с зерном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
По его данным, войска РФ выпустили около 13 мин по ферме в селе Волфино, от чего были повреждены склады с зерном.
Также сегодня оккупанты атаковали Великописаревскую громаду. Около 26 мин прилетело в приграничное село, есть разрушения. При этом информация о пострадавших уточняется.
Напомним, вчера, 21 сентября, войска РФ также обстреляли село Волфине. В результате атаки были повреждены дома мирных жителей.
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