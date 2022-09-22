Россияне обстреляли склады с зерном в Сумской области

Сегодня, 22 сентября, российские оккупанты обстреляли село Волфино (Сумская область). В результате атаки загорелись склады с зерном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram .

По его данным, войска РФ выпустили около 13 мин по ферме в селе Волфино, от чего были повреждены склады с зерном.

Также сегодня оккупанты атаковали Великописаревскую громаду. Около 26 мин прилетело в приграничное село, есть разрушения. При этом информация о пострадавших уточняется.