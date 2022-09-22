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Росіяни обстріляли склади з зерном у Сумській області

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Суми, Четвер 22 вересня 2022 17:22
Росіяни обстріляли склади з зерном у Сумській області Фото: росіяни обстріляли склади із зерном у Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 22 вересня, російські окупанти обстріляли село Волфине (Сумська область). В результаті атаки загорілися склади з зерном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За його даними, війська РФ випустили близько 13 мін по фермі в селі Волфине, від чого були пошкоджені склади з зерном.

Також сьогодні окупанти атакували Великописарівську громаду. Близько 26 мін прилетіло до прикордонного села, є руйнування. При цьому інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вчора, 21 вересня, війська РФ також обстріляли село Волфине. Внаслідок атаки було пошкоджено будинки мирних жителів.

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