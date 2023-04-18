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В Бериславском районе из-за обстрела оккупантов пропал свет

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Берислав, Вторник 18 апреля 2023 17:43
В Бериславском районе из-за обстрела оккупантов пропал свет Фото: В Бериславском районе из-за обстрела оккупантов пропал свет (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 18 апреля, российские оккупационные войска обстреляли Бериславский район Херсонской области. В результате чего в Бериславе и Новобориславе пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"Из-за атаки россиян Берислав и Новоберислав - снова без света. Враг повредил электросети, питающие населенные пункты", - написал он.

Прокудин отметил, что на месте уже работают энергетики.

"Вскоре электропитание должны восстановить", - добавил он.

Напомним, накануне россияне нанесли удар по жилым кварталам Бериславского района.

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