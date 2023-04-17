Россияне обстреляли жилые кварталы в Бериславском районе, есть разрушения
Российские оккупанты нанесли удар по жилым кварталам Бериславского района. Были повреждены дома жителей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Бериславской РГА Владимира Литвинова.
"Военными и вооруженными формированиями России нанесены удары по прибрежным населенным пунктам района. В результате авиационного удара по территории промышленного объекта в городе Берислав, повреждения получили дома жителей", - пишет Литвинов.
Глава РГА добавил, что во время удара россияне также использовали дроны, благодаря которым сбрасывали взрывчатку на жилые кварталы города.
В частности были повреждены пять транспортных средств. Один автомобиль полностью сгорел.
"К счастью, из-за этих вражеских атак пострадавших нет", - добавил Литвинов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня враг дважды обстрелял границы Черниговской области. На этот раз, вероятно, атаковали из миномета.
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