Россияне обстреляли село под Херсоном: есть раненые, среди них полицейский

Российские войска сегодня, 12 сентября, обстреляли село под Херсоном. В результате вражеской атаки пострадали два человека, среди них был полицейский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ГВА Романа Мрочко.
"Около 18:00 армия РФ обстреляла село Садовое Херсонской городской территориальной общины", - говорится в сообщении.
Фото: Садовое (google.com/maps)
По словам Мрочко, известно о двух раненых, один из них - полицейский, который был при исполнении служебных обязанностей.
"Мужчинам оказана медицинская помощь", - добавил глава города.
Херсонская ОВА рассказала детали об обстреле села Садовое. Отмечается, что ранение плеча и ноги получил 56-летний местный житель. Мужчине оказали медпомощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.
"Еще один пострадавший - 20-летний работник полиции. Его с травмой предплечья и контузией госпитализировали", - пояснили в ОВА.
Также враг бил по Понятовке Дарьевской громады. Попали в частный дом - там повреждены окна и забор. Пострадал 38-летний мужчина, который находился в соседнем доме. От оказания медицинской помощи он отказался.
Херсон и правобережную часть Херсонской области украинские военные освободили осенью прошлого года. Оккупанты постоянно обстреливают деоккупированные населенные пункты.
В частности, ранее россияне обстреляли поселок Солнечный, вражеские снаряды попали в частные дома. В результате атаки погиб 48-летний мужчина.
Вчера оккупанты обстреляли амбулаторию в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали двое, в том числе фельдшер.
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