Россияне обстреляли село в Херсонской области: пострадал мужчина
Российские войска вечером 22 февраля обстреляли село Новотягинка в Херсонской области. В результате атаки пострадал мужчина, который находился во дворе собственного дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.
"Вечером российская армия обстреляла Новотягинку. Пострадал 72-летний мужчина, который находился во дворе собственного дома", - говорится в сообщении.
У пострадавшего диагностировали контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травмы, а также обломочное ранение плеча. Мужчину госпитализировали.
Ситуация в Херсоне и области
Напомним, что осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон.
В настоящее время Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы по тяжелому вооружению и беспилотникам.
Так, россияне утром 22 февраля совершили очередной обстрел по территории Херсонской области. В результате атаки захватчиков по частному сектору погиб местный житель.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.