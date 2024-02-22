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Россияне обстреляли село в Херсонской области: пострадал мужчина

Херсонская область, Четверг 22 февраля 2024 22:24
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Россияне обстреляли село в Херсонской области: пострадал мужчина Фото: россияне обстреляли село в Херсонской области, пострадал мужчина (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 22 февраля обстреляли село Новотягинка в Херсонской области. В результате атаки пострадал мужчина, который находился во дворе собственного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

"Вечером российская армия обстреляла Новотягинку. Пострадал 72-летний мужчина, который находился во дворе собственного дома", - говорится в сообщении.

У пострадавшего диагностировали контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травмы, а также обломочное ранение плеча. Мужчину госпитализировали.

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон.

В настоящее время Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы по тяжелому вооружению и беспилотникам.

Так, россияне утром 22 февраля совершили очередной обстрел по территории Херсонской области. В результате атаки захватчиков по частному сектору погиб местный житель.

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Война России против Украины Херсонская область
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