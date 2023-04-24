Ночью россияне обстреляли Краматорск (фото)

Ночью на понедельник, 24 апреля, российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. Враг атаковал одну из школ, расположенную в одном из пригородных поселков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.

Ночью Россия обстреляла Краматорск. Без пострадавших. Выясняем последствия разрушений", - написал он.

Как сообщалось, в Краматорске Донецкой области сегодня ночью, 24 апреля, раздались два громких взрыва.

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