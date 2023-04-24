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Войска РФ ночью обстреляли Никополь со ствольной артиллерии

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Понедельник 24 апреля 2023 08:00
Войска РФ ночью обстреляли Никополь со ствольной артиллерии Фото: войска РФ ночью обстреляли Никополь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня ночью, 24 апреля, обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Сообщается, что оккупанты били по городу из тяжелой артиллерии. По информации главы Днепропетровской ОВА, в результате обстрела никто не пострадал. Последствия ночной атаки еще выясняют спасатели. На месте ударов работают все соответствующие службы.

Напомним, что вчера российские военные атаковали Никополь с помощью беспилотников. В результате атаки есть пострадавшие среди мирных жителей.

Также ранее россияне ударили по Никопольскому району Днепропетровской области с помощью БПЛА.

Кроме того, 19 апреля, оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области, есть повреждения.

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