Войска РФ ночью обстреляли Никополь со ствольной артиллерии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Сообщается, что оккупанты били по городу из тяжелой артиллерии. По информации главы Днепропетровской ОВА, в результате обстрела никто не пострадал. Последствия ночной атаки еще выясняют спасатели. На месте ударов работают все соответствующие службы.

Напомним, что вчера российские военные атаковали Никополь с помощью беспилотников. В результате атаки есть пострадавшие среди мирных жителей.

Также ранее россияне ударили по Никопольскому району Днепропетровской области с помощью БПЛА.

Кроме того, 19 апреля, оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области, есть повреждения.

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