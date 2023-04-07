Россияне обстреляли село Борисовка Харьковского района, есть погибший

Российские оккупанты нанесли удар по приграничным городам и селу Борисовка Харьковской области. К сожалению, есть погибший среди гражданского населения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня, около 14:30, российские оккупанты обстреляли село Борисовка Харьковского района. В результате этого обстрела погиб 39-летний гражданский мужчина", - пишет Синегубов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что враг, сегодня 7 апреля, обстрелял карету скорой помощи в Бериславе Херсонской области, в результате чего пострадали два фельдшера.

Также россияне нанесли удар по селу Станислав Херсонской области, в результате чего ранения получили двое детей и их мама.

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