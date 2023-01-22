Россияне обстреляли ракетами С-300 Запорожскую область: в ОВА показали разрушение

"Искалеченные судьбы - вот что несет ежедневно "русский мир" в украинские семьи. Еще 172 обстрела по запорожским общинам всего за сутки. Пострадал 21 населенный пункт, добавилось еще 36 новых разрушений", - написал он.

Старух отметил, что россияне ночью снова били ракетами С-300 по мирным объектам Запорожской области. В результате взрыва в Лежине пострадали дома и инфраструктура села.

Кроме того, взрывной волной было повреждено 10 домов. В них разбиты окна, двери, заборы, крыши, автомобили. Повреждения также получили водопровод, газопровод и линия электропередач в секторе общественной застройки.

К тому же, утром оккупанты снова обстреляли Камышеваху. Там разрушены жилые дома и инфраструктура, но люди уцелели.

РБК-Украина сообщало, что сегодня ночью в Запорожье были слышны громкие взрывы, в области объявили воздушную тревогу.

Кроме того, 20 января россияне накрыли 21 населенный пункт Запорожской области. В общей сложности захватчики совершили 166 обстрелов, 18 домов разрушены, также в результате обстрела погибла женщина.

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