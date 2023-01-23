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Россияне обстреляли частный сектор оккупированных Олешек из танков, - мэр

Фото: Россияне обстреляли частный сектор оккупированных Олешек из танков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 23 января, российские оккупанты обстреляли захваченный город Олешки (Херсонская область) из танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу городского головы Олешкивского Евгения Рыщука.

"Россияне ведут обстрел из танков с детского пляжа по городу", – говорится в сообщении.

Рыщук отметил, что оккупанты обстреляли частный сектор возле детского тубсанатория.

"Горят дома на улице Интернациональной", - добавил мэр города.

Напомним, что вчера оккупанты обстреляли микрорайон Жилпоселок в Олешках на левом берегу Херсонской области.

Также россияне хотят закрыть больницу в Олешках, а оборудование вывезти.

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