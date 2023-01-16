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Россияне хотят закрыть больницу в Олешках, а оборудование вывезти, - мэр

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Олешки, Понедельник 16 января 2023 19:55
Россияне хотят закрыть больницу в Олешках, а оборудование вывезти, - мэр Фото: Россияне хотят закрыть больницу в Олешках, а оборудование вывезти (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики хотят закрыть больницу в Олешках (Херсонская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Олешкивского Евгения Рыщука.

"Оккупанты хотят закрыть больницу в городе Олешки", - говорится в сообщении.

Рищук добавил, что оборудование и персонал перевезти в Каланчак.

Россияне хотят закрыть больницу в Олешках, а оборудование вывезти, - мэр Город Олешки находится недалеко от деоккупированного Херсона. Расстояние от Олешек до Каланчака достигает почти 60 километров.

Напомним, что медицинские учреждения на оккупированной части Украины все больше переориентируют на лечение российских военных.

Ранее сообщалось, что оккупанты планируют закрыть последнюю больницу Каховки в Херсонской области. Всех заболевших хотят перевезти вглубь оккупированного региона.

Из-за сопротивления местных медиков оккупанты вынуждены в дальнейшем свозить врачей с территории РФ в захваченный Мариуполь.

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