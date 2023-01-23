Росіяни обстріляли приватний сектор окупованих Олешок з танків, - мер

У понеділок, 23 січня, російські окупанти обстріляли захоплено місто Олешки (Херсонська область) з танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Олешківського міського голови Євгена Рищука.
"Росіяни ведуть обстріл із танків із дитячого пляжу по місту", - йдеться у повідомленні.
Рищук зазначив, що окупанти обстріляли приватний сектор біля дитячого тубсанаторію.
"Горять будинки на вулиці Інтернаціональній", - додав мер міста.
Нагадаємо, що вчора окупанти обстріляли мікрорайон Житлоселище в Олешках, що на лівому березі Херсонської області.
Також росіяни хочуть закрити лікарню в Олешках, а обладнання вивезти.
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