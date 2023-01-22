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Россияне обстреляли Олешки в Херсонской области: попали в школу

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Херсонская область, Воскресенье 22 января 2023 18:51
Россияне обстреляли Олешки в Херсонской области: попали в школу Иллюстративное фото: россияне обстреляли Олешки в Херсонской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне сегодня, 22 января, обстреляли микрорайон Жилпоселок в Олешках на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Олешек Евгения Рыщука.

"Сегодня орки озверели. Обстреляли Жилпоселок в Олешках. Прилет между домами 14 и 12. Прилет у дома 17. Прилет по школе 4", - написал он.

По его словам, дома остались без окон.

Как сообщалось ранее, 21 января россияне 49 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики атаковали область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Кроме того, недавно захватчики ударили по жилому дому в Херсоне.

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