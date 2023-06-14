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Россияне обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей: есть погибшая

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Черниговская область, Среда 14 июня 2023 18:15
Россияне обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей: есть погибшая Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные сегодня, 14 июня, обстреляли населенные пункты Черниговской и Сумской областей. В результате этого погибла одна женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

По состоянию на 17:00 14 июня российские войска снова обстреляли приграничные территории Черниговской области:

  • С 10:50 до 11:03 зафиксировано 5 приходов, вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Красный Хутор;
  • С 13:30 до 13:50 зафиксировано 4 прихода, вероятно, из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Карповичи;
  • С 13:40 до 14:35 зафиксировано 13 приходов, вероятно, из миномета 82 мм, в районе населенного пункта Янжуловка. В результате обстрела погибла местная жительница. Также повреждения получили два частных дома.

Россияне обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей: есть погибшая

По состоянию на 17:00 14 июня российские войска снова обстреляли приграничные территории Сумской области:

  • С 10:45 до 10:49 зафиксировано 5 приходов, пуски ракет с вертолета, в районе населенного пункта Горки;
  • С 10:47 до 10:49 зафиксировано 2 прихода, предварительно миномет 82 мм, в районе населенного пункта Кружок;
  • С 11:40 до 11:49 зафиксировано 4 прихода, вероятно, 120 мм, в районе населенного пункта Горки;
  • С 12:00 до 12:46 зафиксировано 26 приходов, предварительно миномет 120 мм, по населенному пункту Сопич;
  • С 13:38 до 13:55 зафиксировано 5 приходов, предварительно ствольная артиллерия, в районе населенного пункта Ходино;
  • 14:00 до 14:15 зафиксировано 8 приходов, вероятно, 120 мм миномет, в районе населенного пункта Середина-Буда.

Также с 13:10 до 13:25 зафиксировано 8 приходов, вероятно, 120 мм миномет, 23 взрыва (вероятно, из АГС), в районе населенного пункта Середина-Буда.

В результате обстрела пострадали многоквартирный жилой дом, хозяйственные помещения, жилой дом.

Ситуация в Сумской и Черниговской областях

Российские войска после начала вторжения в Украину регулярно обстреливают населенные пункты в этих регионах из различных видов оружия.

Жителей приграничных регионов украинские власти призывают эвакуироваться в безопасное место и сохранить свои жизни.

Напомним, что российские войска совершили обстрел автомобиля в Сумской области вчера, 13 июня. В нем ехали лесники и гражданские, шесть человек погибли.

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