В Запорожской области работает ПВО, ОВА предупредила об обстрелах

Российские оккупанты прибегли к очередному обстрелу Запорожской области. В настоящее время в регионе работает ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Запорожской областной военной администрации.

"Враг в очередной раз атакует Запорожский край. Не распространяйте фото-, видео-материалы работы ПВО или места прилетов к официальным комментариям. Не помогайте врагу ориентироваться в ситуации на нашей территории", - пишет ОВА.

Всех гражданских призвали находиться в безопасных местах.

Обновлено в 16:40

"Только что враг атаковал пригород Запорожья. Информация о разрушениях и пострадавших пока уточняется", - пишет секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.