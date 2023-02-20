ua ru
Пн, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Запорожской области работает ПВО, ОВА предупредила об обстрелах

Новина українською →
Понедельник 20 февраля 2023 16:26
В Запорожской области работает ПВО, ОВА предупредила об обстрелах Фото: в Запорожской области работает ПВО, ОВА предупредила об обстрелах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты прибегли к очередному обстрелу Запорожской области. В настоящее время в регионе работает ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Запорожской областной военной администрации.

"Враг в очередной раз атакует Запорожский край. Не распространяйте фото-, видео-материалы работы ПВО или места прилетов к официальным комментариям. Не помогайте врагу ориентироваться в ситуации на нашей территории", - пишет ОВА.

Всех гражданских призвали находиться в безопасных местах.

Обновлено в 16:40

"Только что враг атаковал пригород Запорожья. Информация о разрушениях и пострадавших пока уточняется", - пишет секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Война в Украине
NEWS
Резников анонсировал еще больше ПВО от партнеров: существенно усилят защиту неба
Резников анонсировал еще больше ПВО от партнеров: существенно усилят защиту неба
DAILY
По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина