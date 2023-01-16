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Россияне обстреляли Никопольский район: есть разрушения

Фото: российские солдаты сегодня обстреляли Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Антон Малиновский

Ночью, 16 января, россияне в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Он отметил, что под удар попали Марганецкая и Красногригорьевская общины – враг выпустил по ним по меньшей мере 15 снарядов.

"Люди невредимы. В Красногригорьевке пострадали полтора десятка частных домов и хозяйственных сооружений, линии электропередач и газопровод", - сообщил Резниченко.

Напомним, что в ночь на 15 января россияне в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области - выпустили более 20 снарядов.

Ранее мы писали, что 11 января российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район и Марганец Днепропетровской области, в результате обстрела один человек получил ранения.

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