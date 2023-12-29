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Оккупанты из артиллерии ударили по Никополю: пострадали трое мужчин

Никополь, Пятница 29 декабря 2023 18:43
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Оккупанты из артиллерии ударили по Никополю: пострадали трое мужчин Фото: Оккупанты из артиллерии ударили по Никополю (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 29 декабря, обстреляла Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали трое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"От артиллерийских обстрелов врага. Их было 5. А еще - дронов-камикадзе, которые россияне направляли на районный центр, Мировскую и Марганецкую громады", - говорится в сообщении.

Лысак сообщил, что в Никополе пострадали трое мужчин.

"Одному - 49, и он госпитализирован. Двум - по 29. Их состояние удовлетворительное, поэтому будут лечиться дома", - пояснил глава области.

Разрушение от обстрела

Лысак рассказал, что убытки понесли два фермерских хозяйства. Там побиты складские помещения и машины. Задело и предприятия - коммунальное и промышленное.

Также было побито 11 частных и 1 двухэтажный дом, общежитие и 6 хозяйственных построек. А еще линии электропередач и солнечные панели.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и избивают, в частности, с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Вчера россияне ударили по общине Никопольского района. В результате вражеской атаки погиб парень и ранен.

Недавно также сообщалось, что армия РФ атаковала Никополь в Днепропетровской области с помощью дрона и артиллерии. В результате пострадала женщина.

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