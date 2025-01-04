Россияне атаковали Никополь, повреждена пожарная часть (фото)
Российские войска атаковали Никополь дроном 4 января. Повреждена пожарная часть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"В Никополе враг ударил по территории подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, утром оккупанты атаковали Никополь.
"Прицельно ударили по территории пожарной части. К счастью, личный состав пожарно-спасательного подразделения не пострадал", - отметили в ГСЧС.
В частности, в результате удара выбиты окна пожарного депо.
Последствия обстрела Никополя, повреждена пожарная часть (facebook.com/MNSDNE)
Обстрелы Никополя
Российские войска постоянно атакуют Никополь Днепропетровской области. Каждый деть не обходится без обстрелов.
Оккупанты целятся по городу с территории временно захваченного Энергодара Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС.
Эти города друг от друга отделяет река Днепр. Поэтому захватчики легко достают до Никополя как артиллерией, так и дронами.
Например, российские войска дроном атаковали центральный рынок в Никополе в конце декабря. Много людей были ранены.
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