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Россияне повредили два предприятия в результате ударов по Никополю

Никополь, Суббота 07 декабря 2024 09:29
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Россияне повредили два предприятия в результате ударов по Никополю Фото: россияне повредили два предприятия в Никопольском районе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия нанесла удар по Днепропетровской области. В результате атаки повреждены два предприятия в Никопольском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegam.

Как отметил Лысак, за прошедшие сутки оккупанты ударили из реактивной системы залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району. Враг попал по Никополю и Покровской общине.

"Повреждены два промышленных предприятия. Люди уцелели", - сообщил глава Днепропетровской ОВА.

Удар по Кривому Рогу

Российские войска вечером 6 декабря нанесли удары по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура.

Сообщалось о погибших и раненых из-за обстрела Кривого Рога.

Как уточнили местные власти, в результате вражеского удара в городе было повреждено административное здание, шесть многоквартирных и пять частных домов.

По состоянию на утро аварийно-спасательные работы в Кривом Роге завершены. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли три человека, еще 17 человек получили ранения.

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