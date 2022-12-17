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В одном из районов Херсона прогремели взрывы, есть "прилеты" в области

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Херсон, Суббота 17 декабря 2022 14:37
В одном из районов Херсона прогремели взрывы, есть "прилеты" в области Фото: в Херсоне снова сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В одном из районов Херсона снова раздались взрывы. В области зафиксировали "прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

На кадрах, публикуемых местными жителями в соцсетях, слышны характерные звуки взрывов, похожих на обстрел. По состоянию на 14:30 в городе не объявляли воздушную тревогу.

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Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что российские войска обстреляли гериатрический центр в селе Степановка, которая находится в 9 километрах от Херсона.

"Оккупанты подло целили в заведение, где оказывают помощь пожилым людям. В здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, есть повреждения крыши и крыльца", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска сегодня утром обстреляли Херсон, в результате чего погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.

Также отметим, что херсонцев призывали добровольно сдать оружие и боеприпасы, которые выдавали при комплектовании бригады терробороны.

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