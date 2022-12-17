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С утра РФ обстреливает Херсон: "лупят" из РСЗО, уже есть жертва

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Херсон, Суббота 17 декабря 2022 11:25
С утра РФ обстреливает Херсон: "лупят" из РСЗО, уже есть жертва Фото: с утра РФ обстреливает Херсон (t.me/phogovua)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в субботу, 17 декабря, российские оккупанты обстреливают Херсон. Уже известно об одном погибшем и раненой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Рашисты наносят удары с РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона. 36-летний мужчина, находившийся в автомобиле, погиб на месте", - рассказал он.

К тому же 70-летнюю женщину с ранением доставили в больницу.

"Пока ей оказывают необходимую медицинскую помощь", - добавил Янушевич.

Как сообщалось, российские войска утром 17 декабря нанесли очередной удар по Херсону. Ранее ракета прилетела в жилищный сектор.

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