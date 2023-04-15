Россияне обстреляли из миномета приграничье Сумской области

Российские военные с утра 15 апреля обстреляли из миномета приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север" .

С 06:47 до 07:00 было зафиксировано 11 приходов в районе села Бунякино, вероятно, из миномета 120 мм.

При этом информации о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, оккупанты ударили по предприятию в Белополье в Сумской области, в результате чего мужчина получил ранения.

Отметим, что 14 апреля захватчики обстреляли приграничье Сумской области и повредили частное домовладение и три автомобиля.

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