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Росіяни обстріляли з міномету прикордоння Сумської області

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Сумська область, Субота 15 квітня 2023 11:34
Росіяни обстріляли з міномету прикордоння Сумської області Ілюстративне фото: росіяни обстріляли з міномету прикордоння Сумської області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові зранку 15 квітня обстріляли з міномету прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

З 06:47 до 07:00 було зафіксовано 11 приходів в районі села Бунякіне, ймовірно з міномету 120 мм.

При цьому інформації про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходило.

Нагадаємо, окупанти вдарили по підприємству у Білопіллі в Сумській області, внаслідок чого чоловік отримав поранення.

Зазначимо, що 14 квітня загарбники обстріляли прикордоння Сумської області та пошкодили приватне домоволодіння та три автомобілі.

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