Россияне обстреляли микрорайон Корабел в Херсоне: есть погибший и раненый

Сегодня днем российские войска нанесли удар по микрорайону Корабел в Херсоне. В результате обстрела погиб местный житель, еще один мужчина получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Александра Прокудина.
"Под вражеский обстрел в собственном автомобиле попал 65-летний мужчина. Знакомый пытался доставить товарища в больницу. Однако ранения оказались слишком тяжелыми, медикам осталось лишь констатировать смерть", - написал Прокудин.
Также ранение получил 38-летний херсонец. С травмами ноги и руки его госпитализировали в больницу.
Обстрелы Херсона и области
После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне активно обстреливают ее с другого берега реки, используя в основном артиллерию и управляемые авиабомбы.
В частности, 29 июля из-за удара по селу Веселое ранение получила 69-летняя женщина.
А на следующий день оккупанты обстреляли жилой дом в селе Новодмитровка Херсонской области. Пострадала 33-летняя женщина.
Кроме того, за прошедшие сутки россияне нанесли 68 ударов по Херсонской области, в результате чего пять человек получили ранения.
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