Россияне обстреляли микрорайон Корабел в Херсоне: есть погибший и раненый

"Под вражеский обстрел в собственном автомобиле попал 65-летний мужчина. Знакомый пытался доставить товарища в больницу. Однако ранения оказались слишком тяжелыми, медикам осталось лишь констатировать смерть", - написал Прокудин.

Также ранение получил 38-летний херсонец. С травмами ноги и руки его госпитализировали в больницу.