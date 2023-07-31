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Россияне обстреляли микрорайон Корабел в Херсоне: есть погибший и раненый

Фото: россияне обстреляли микрорайон Корабел в Херсоне (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня днем российские войска нанесли удар по микрорайону Корабел в Херсоне. В результате обстрела погиб местный житель, еще один мужчина получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Александра Прокудина.

"Под вражеский обстрел в собственном автомобиле попал 65-летний мужчина. Знакомый пытался доставить товарища в больницу. Однако ранения оказались слишком тяжелыми, медикам осталось лишь констатировать смерть", - написал Прокудин.

Также ранение получил 38-летний херсонец. С травмами ноги и руки его госпитализировали в больницу.

Обстрелы Херсона и области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне активно обстреливают ее с другого берега реки, используя в основном артиллерию и управляемые авиабомбы.

В частности, 29 июля из-за удара по селу Веселое ранение получила 69-летняя женщина.

А на следующий день оккупанты обстреляли жилой дом в селе Новодмитровка Херсонской области. Пострадала 33-летняя женщина.

Кроме того, за прошедшие сутки россияне нанесли 68 ударов по Херсонской области, в результате чего пять человек получили ранения.

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ХерсонВойна России против Украины