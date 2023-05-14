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Россияне обстреляли Николаевскую область: повредили объект критической инфраструктуры

Фото: оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Николаевскую область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска за прошлые сутки обстреляли Николаевскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

В результате российского обстрела города Очаков произошло возгорание жилого дома, поврежден объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет. По территории Очаковской общины враг наносил удары с РСЗО.

"В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - отметил Ким.

Также, российские войска сегодня ночью, 14 мая, нанесли удары по Харькову, целили в инфраструктурный объект.

Оккупанты пытались разведать позиции ПВО вокруг Киева, однако все дроны были уничтожены.

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Николаевская областьВойна России против Украины