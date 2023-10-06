Эстонские волонтеры попали под обстрел в Украине во время российской ракетной атаки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

По данным издания, сегодня, 6 октября, совместный конвой некоммерческих организаций "Свободная Украина" (Vaba Ukraina) и "Помощь Украине" (Ukraina Abi) попал в Украине под российский ракетный удар. Эстонские волонтеры не пострадали, однако их техника уничтожена. конвой эстонских организаций, оказывающих помощь Украине. Техника уничтожена, кроме того, погибло двое детей.

MTÜ Vaba Украина teadaanne

Täna hommikul jäi meie ja Ukraina Abi MTÜ ühiskonvoi vaenlase raketilöögi alla. Poiste sõnul kukkus Iskander не ist paarikümne meetri kaugusele. Kõik sõidukid hävinesid, poisid jäid napilt õnneks ellu ja terveks. pic.twitter.com/lvqj46KPOn — MTÜ Vaba Ukraina (@SvenSalumets) October 6, 2023

"Сегодня утром наш совместный с Ukraina Abi конвой попал под ракетный удар. По словам ребят, "Искандер" упал в метрах 20 от них. Все транспортные средства были уничтожены, к счастью, ребята чудом остались живы и здоровы. Мы будем помогать им по мере необходимости вместе с нашими партнерами по сотрудничеству в Украине", - сообщила организация "Свободная Украина" в социальных сетях.

Напомним, в прошлом месяце россияне также обстреляли автомобиль с иностранными волонтерами, один из них погиб.

Кроме этого, в Херсонской области оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на волонтеров.

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