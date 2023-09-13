В Херсонской области оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на волонтера
Российские военные обстреляли село Змиевку Херсонской области. Во время вражеской атаки были ранены волонтер и местная жительница.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"В Змиевке под российский удар попала волонтерка. Послеобеденные россияне атаковали населенный пункт, сбросив взрывчатку с беспилотника", - сообщил глава ОВА.
По данным Прокудина, от российской атаки пострадали два человека:
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54-летняя волонтерка;
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68-летняя местная жительница.
Обоих раненых, по словам главы Херсонской ОГА, доставили в больницу.
Ситуация в Херсонской области
Напомним, что Херсон и правобережную часть Херсонской области украинские военные уволили еще осенью прошлого года. С тех пор оккупанты постоянно обстреливают деоккупированные населенные пункты.
Например, вчера, 12 сентября, в результате обстрела села Садовое Херсонской области пострадали два человека, среди которых был правоохранитель.
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