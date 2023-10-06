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Естонські волонтери потрапили під обстріл в Україні під час російської ракетної атаки

Україна, П'ятниця 06 жовтня 2023 22:10
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Естонські волонтери потрапили під обстріл в Україні під час російської ракетної атаки Фото: Росіяни обстріляли естонських волонтерів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові обстріляли конвой естонських організацій, які надають допомогу Україні. Техніка волонтерів була знищена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на err.ee.

За даними видання, сьогодні, 6 жовтня, спільний конвой некомерційних організацій "Вільна Україна" (Vaba Ukraina) і "Допомога Україні" (Ukraina Abi) потрапив в Україні під російський ракетний удар. Естонські волонтери не постраждали, однак їх техніка знищена.

"Сьогодні вранці наш спільний з Ukraina Abi конвой потрапив під ракетний удар. За словами хлопців, "Іскандер" упав за метрів 20 від них. Усі транспортні засоби були знищені, на щастя, хлопці дивом залишилися живими і здоровими. Ми допомагатимемо їм у міру необхідності разом із нашими партнерами по співпраці в Україні", - повідомила організація "Вільна Україна" в соціальних мережах.

Нагадаємо, минулого місяця росіяни також обстріляли автомобіль з іноземними волонтерами, один з них загинув.

Крім цього, у Херсонській області окупанти скинули з дрона вибухівку на волонтерів.

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