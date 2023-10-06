Естонські волонтери потрапили під обстріл в Україні під час російської ракетної атаки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на err.ee .

За даними видання, сьогодні, 6 жовтня, спільний конвой некомерційних організацій "Вільна Україна" (Vaba Ukraina) і "Допомога Україні" (Ukraina Abi) потрапив в Україні під російський ракетний удар. Естонські волонтери не постраждали, однак їх техніка знищена.

MTÜ Vaba Ukraina teadaanne

Täna hommikul jäi meie ja Ukraina Abi MTÜ ühiskonvoi vaenlase raketilöögi alla. Poiste sõnul kukkus Iskander neist paarikümne meetri kaugusele. Kõik sõidukid hävinesid, poisid jäid napilt õnneks ellu ja terveks. pic.twitter.com/lvqj46KPOn — MTÜ Vaba Ukraina (@SvenSalumets) October 6, 2023

"Сьогодні вранці наш спільний з Ukraina Abi конвой потрапив під ракетний удар. За словами хлопців, "Іскандер" упав за метрів 20 від них. Усі транспортні засоби були знищені, на щастя, хлопці дивом залишилися живими і здоровими. Ми допомагатимемо їм у міру необхідності разом із нашими партнерами по співпраці в Україні", - повідомила організація "Вільна Україна" в соціальних мережах.

Нагадаємо, минулого місяця росіяни також обстріляли автомобіль з іноземними волонтерами, один з них загинув.

Крім цього, у Херсонській області окупанти скинули з дрона вибухівку на волонтерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.