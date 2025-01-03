Россияне обстреляли консульство Литвы в Херсоне (фото последствий)
Российские оккупанты обстрелами повредили помещение консульства Литвы в Херсоне. Такая жестокость должна прекратится.
Как передает РБК-Украина, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
Будрис показал последствия российского обстрела консульства Литвы, отметив, что это российское "новогоднее" поздравление.
Фото: последствия российского обстрела (x.com/BudrysKestutis)
На фото заметно, что оккупанты повредили фасад здания, а также само помещение, где находится консульство.
"Такой жестокости и разрушению должен быть положен конец. Мы должны предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны и других возможностей, необходимых ей для победы", - подчеркнул министр.
Обстрелы Херсона
Напомним, россияне регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру Херсона. Для этого они используют свою артиллерию, дроны и не только.
В частности, вчера, 2 января, стало известно, что оккупанты ударили по маршрутному такси в Херсоне. В результате атаки трое человек пострадали.
Пострадавших доставили в больницу, где им оказывали медицинскую помощь.
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