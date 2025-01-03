Россияне обстреляли консульство Литвы в Херсоне (фото последствий)

Российские оккупанты обстрелами повредили помещение консульства Литвы в Херсоне. Такая жестокость должна прекратится.

Как передает РБК-Украина , об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

"Такой жестокости и разрушению должен быть положен конец. Мы должны предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны и других возможностей, необходимых ей для победы", - подчеркнул министр.

На фото заметно, что оккупанты повредили фасад здания, а также само помещение, где находится консульство.

Будрис показал последствия российского обстрела консульства Литвы, отметив, что это российское "новогоднее" поздравление.

Обстрелы Херсона

Напомним, россияне регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру Херсона. Для этого они используют свою артиллерию, дроны и не только.

В частности, вчера, 2 января, стало известно, что оккупанты ударили по маршрутному такси в Херсоне. В результате атаки трое человек пострадали.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказывали медицинскую помощь.

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