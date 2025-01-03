ua en ru
Пт, 03 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россияне обстреляли консульство Литвы в Херсоне (фото последствий)

Херсон, Пятница 03 января 2025 21:13
UA EN RU
Россияне обстреляли консульство Литвы в Херсоне (фото последствий) Фото: россияне ударили по консульству Литвы в Херсоне (x.com/BudrysKestutis)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты обстрелами повредили помещение консульства Литвы в Херсоне. Такая жестокость должна прекратится.

Как передает РБК-Украина, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Будрис показал последствия российского обстрела консульства Литвы, отметив, что это российское "новогоднее" поздравление.

Фото: последствия российского обстрела (x.com/BudrysKestutis)

На фото заметно, что оккупанты повредили фасад здания, а также само помещение, где находится консульство.

"Такой жестокости и разрушению должен быть положен конец. Мы должны предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны и других возможностей, необходимых ей для победы", - подчеркнул министр.

Обстрелы Херсона

Напомним, россияне регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру Херсона. Для этого они используют свою артиллерию, дроны и не только.

В частности, вчера, 2 января, стало известно, что оккупанты ударили по маршрутному такси в Херсоне. В результате атаки трое человек пострадали.

Пострадавших доставили в больницу, где им оказывали медицинскую помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Литва Война в Украине
NEWS
Не только "Трембита". Украине есть чем бить по Москве, но там нет важных объектов, - эксперт
Не только "Трембита". Украине есть чем бить по Москве, но там нет важных объектов, - эксперт
DAILY
Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты