Росіяни обстріляли консульство Литви в Херсоні (фото наслідків)

Російські окупанти обстрілами пошкодили приміщення консульства Литви в Херсоні. Така жорстокість має припиниться.

Як передає РБК-Україна , про це в соцмережі Х написав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"Такій жорстокості та руйнуванню має бути покладено край. Ми повинні надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та інших можливостей, необхідних їй для перемоги", - наголосив міністр.

На фото помітно, що окупанти пошкодили фасад будівлі, а також саме приміщення, де розташоване консульство.

Будріс показав наслідки російського обстрілу консульства Литви, зазначивши, що це російське "новорічне" привітання.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, росіяни регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру Херсона. Для цього вони використовують свою артилерію, дрони і не тільки.

Зокрема, вчора, 2 січня, стало відомо, що окупанти вдарили по маршрутному таксі в Херсоні. Унаслідок атаки троє людей постраждали.

Постраждалих доправили до лікарні, де їм надавали медичну допомогу.

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