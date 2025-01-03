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Росіяни обстріляли консульство Литви в Херсоні (фото наслідків)

Херсон, П'ятниця 03 січня 2025 21:13
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Росіяни обстріляли консульство Литви в Херсоні (фото наслідків) Фото: росіяни вдарили по консульству Литви у Херсоні (x.com/BudrysKestutis)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти обстрілами пошкодили приміщення консульства Литви в Херсоні. Така жорстокість має припиниться.

Як передає РБК-Україна, про це в соцмережі Х написав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Будріс показав наслідки російського обстрілу консульства Литви, зазначивши, що це російське "новорічне" привітання.

Фото: наслідки російського обстрілу (x.com/BudrysKestutis)

На фото помітно, що окупанти пошкодили фасад будівлі, а також саме приміщення, де розташоване консульство.

"Такій жорстокості та руйнуванню має бути покладено край. Ми повинні надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та інших можливостей, необхідних їй для перемоги", - наголосив міністр.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, росіяни регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру Херсона. Для цього вони використовують свою артилерію, дрони і не тільки.

Зокрема, вчора, 2 січня, стало відомо, що окупанти вдарили по маршрутному таксі в Херсоні. Унаслідок атаки троє людей постраждали.

Постраждалих доправили до лікарні, де їм надавали медичну допомогу.

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