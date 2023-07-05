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Россияне обстреляли Херсонскую область: есть жертвы

Фото: российские военные обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные в очередной раз атаковали территории Херсонской области. В результате обстрела есть раненые и погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Алешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Фото: российские военные обстреляли Херсонскую область (t.me/pgo_gov_ua)

По данным следствия, сегодня около 19:00 российские оккупанты обстреляли поселки в Белозерской общине.

В результате атаки травмы несовместимые с жизнью получил мужчина. По меньшей мере трое гражданских получили осколочные ранения.

"Данные о пострадавших уточняются. Проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора", - добавили в Офисе.

Ситуация в Херсонской области

Украинские военные освободили Херсон от оккупации в ноябре 2022 года. С того момента российские войска регулярно наносят удары по подконтрольной Украине части региона из артиллерии и другого вооружения.

Например, в результате недавних обстрелов села Белозерка ранения получили два человека. Также был и погибший.

В ночь на 29 июня стало известно о трех пострадавших в результате ударов по области.

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Херсонская областьВойна России против Украины