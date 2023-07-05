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Росіяни обстріляли Херсонську область: є жертви

Фото: російські військові обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові в черговий раз атакували території Херсонської області. В результаті обстрілу є поранені та загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Фото: російські військові обстріляли Херсонську область (t.me/pgo_gov_ua)

За даними слідства, сьогодні близько 19:00 російські окупанти обстріляли селища у Білозерській громаді.

Внаслідок атаки травми несумісні із життям отримав чоловік. Щонайменше троє цивільних отримали осколкові поранення.

"Дані щодо потерпілих уточнюються. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора", - додали в Офісі.

Ситуація в Херсонській області

Українські військові звільнили Херсон від окупації в листопаді 2022 року. З того моменту російські війська регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Наприклад, внаслідок нещодавніх обстрілів села Білозерка поранення отримали двоє людей. Також був й загиблий.

У ніч на 29 червня стало відомо про трьох постраждалих внаслідок ударів по області.

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Херсонська областьВійна Росії проти України