Росіяни обстріляли Херсонську область: є жертви

Російські військові в черговий раз атакували території Херсонської області. В результаті обстрілу є поранені та загиблий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомили в Офісі генпрокурора.
Фото: російські військові обстріляли Херсонську область (t.me/pgo_gov_ua)
За даними слідства, сьогодні близько 19:00 російські окупанти обстріляли селища у Білозерській громаді.
Внаслідок атаки травми несумісні із життям отримав чоловік. Щонайменше троє цивільних отримали осколкові поранення.
"Дані щодо потерпілих уточнюються. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора", - додали в Офісі.
Українські військові звільнили Херсон від окупації в листопаді 2022 року. З того моменту російські війська регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.
Наприклад, внаслідок нещодавніх обстрілів села Білозерка поранення отримали двоє людей. Також був й загиблий.
У ніч на 29 червня стало відомо про трьох постраждалих внаслідок ударів по області.
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