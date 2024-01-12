Россияне обстреляли Херсон, загорелся автомобиль: двое погибших

"12 января 2024 года около 12:00 военные РФ из артиллерии обстреляли город Херсон. В результате вражеской атаки погибли два горожан", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как отметил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, оккупанты накрыли артиллерией улицы города.

"На месте прилета погибла женщина. Также в автомобиле обнаружили обгоревшее тело. Личность человека устанавливается", - добавил он.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Херсона

Российские войска обстреливают Херсон и правобережье Херсонской области даже после того, как украинские силы обороны вернули эти населенные пункты под свой контроль осенью 2022 после полного захвата ьрегиона РФ в феврале 2022 года.

Так, в ночь на 5 января российская армия ударила тремя "шахедами" по Высокому Тягинской общины. Под обстрел попал модульный городок, 7 человек пострадали. А днем 5 января российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. Из-за атаки загорелся склад с гуманитаркой, четыре человека пострадали.

Кроме того, 26 декабря оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области. Кроме того, ранения получили двое работников полиции Херсонской области и двое гражданских.