Росіяни обстріляли Херсон, спалахнула автівка: двоє загиблих

"12 січня 2024 року близько 12:00 військові РФ з артилерії обстріляли місто Херсон. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє містян", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Як зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окупанти вкрили артилерією вулиці міста.

"На місці прильоту загинула жінка. Також в автівці виявили обгоріле тіло. Особа людини встановлюється", - додав він.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Херсона

Російські війська обстрілюють Херсон і правобережжя Херсонської області навіть після того, як українські сили оборони повернули ці населені пункти під свій контроль восени 2022 року після повного захоплення регіону РФ у лютому 2022 року.

Так, вночі на 5 січня російська армія вдарила трьома "шахедами" по Високому Тягінській громаді. Під обстріл потрапило модульне містечко, 7 людей постраждали. А вдень 5 січня російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Через атаку спалахнув склад з гуманітаркою, четверо людей постраждали.

Крім того, 26 грудня окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області. Крім того, поранення отримали двоє працівників поліції Херсонської області та двоє цивільних.