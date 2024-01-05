РФ атаковала модульный городок в селе под Бериславом дронами: 7 пострадавших

В ночь на 5 января российская армия ударила тремя "шахедами" по Высокому Тягинской общины. Под обстрел попал модульный городок, 7 человек пострадали.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Этой ночью российская армия ударила тремя беспилотниками типа "Shahed" по Высокому Тягинскому обществу. Удары пришлись по административному зданию и модульному городку", - рассказал он.

Семь пострадавших

Как рассказал глава ОВА, в больницу доставили 50-летнего мужчину.

"У него диагностировали ранение брюшной полости и печени. Еще один житель, 43 лет, получил ранение спины и плеча. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте", - отметил Прокудин.

Кроме того, пять человек, среди них 14-летний подросток, получили контузии и острые реакции на стресс.

"Их спасло укрытие, до которого они успели добраться до момента вражеского обстрела", - добавил он.

Обстрелы Херсонской области

Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезная, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, 4 января, российские войска обстреляли село Станислав Херсонской области. Из-за атаки в населенном пункте пропал свет. Двое людей ранены, один мужчина погиб. Кроме того, в этот день оккупанты ударили по Новотягинке. Из-за обстрела ранения получила 52-летняя женщина. Ее доставили в больницу.